01/04/2017 03:27

CALCIOMERCATO VALENCIA CAMARASA / Il Levante dice no al Valencia per Victor Camarasa: come riferisce 'Plaza Deportiva', il 22enne centrocampista attualmente in prestito all'Alaves piace molto al Valencia ma per strapparlo al club di proprietà servirà pagare la clausola rescissoria di 12 milioni di euro.

B.D.S.