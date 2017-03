Calciomercato Crotone, Nicola come Spalletti: "Resto qui a una condizione"

31/03/2017 16:19

CALCIOMERCATO CROTONE NICOLA / A due giorni dalla sfida del 'Bentegodi' contro il Chievo, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A, Davide Nicola ha annunciato che resterà sulla panchina dei calabresi anche nella prossima stagione solo se riuscirà ad evitare la retrocessione in cadetteria: "Al momento non mi importa del mio futuro - le parole del tecnico in conferenza stampa - Il mio obiettivo è solo salvare il Crotone, nel caso dovessi riuscirci resterei qui anche l'anno prossimo". Per la salvezza del club calabrese, appena passata da Raffaele a Gianni Vrenna, servirebbe un 'miracolo' calcistico visto che Falcinelli e compagni - a nove giornate dal termine - sono attualmente penultimi con 14 punti, a 8 lunghezze dall'Empoli.

R.A.