DIRETTA Premier League, Chelsea-Crystal Palace: segui la cronaca LIVE

01/04/2017 15:00

DIRETTA PREMIER LEAGUE CHELSEA CRYSTAL PALACE / Giornata numero trenta per la Premier League e la capolista Chelsea vuole allungare ancora in attesa della supersfida della prossima settimana contro il Manchester City. Impresa possibile per i 'Blues' di Conte visto che ospitano il Crystal Palace, reduce dal successo sul Watford ma in piena lotta per non retrocedere.

CLASSIFICA: Chelsea 69*, Tottenham 59*, Manchester City 57*, Liverpool 59, Manchester United 52**, Arsenal 50**, Everton 50, West Bromwich 43, Stoke City 36, Southampton 33**, Bournemouth 33, West Ham 33, Burnley 32, Watford 31*, Leicester 30*, Crystal Palace 28*, Swansea 27, Hull City 24, Middlesbrough 22*, Sunderland 20*. * una partita in meno ** due partite in meno

B.D.S.