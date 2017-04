Napoli-Juventus, i precedenti: dal bilancio di Orsato al duello Sarri-Allegri

di Giuseppe Barone

01/04/2017 13:25

NAPOLI JUVENTUS SARRI ALLEGRI / Prima la sfida di campionato che in caso di trionfo bianconero potrebbe già decidere una grossa fetta di scudetto, poi in settimana sarà la volta della Coppa Italia. È tutto pronto per Napoli-Juventus, incrocio che anima le news Serie A. Questa volta niente sfida di calciomercato, nessun duello extra-calcistico, solo e soltanto la parola al campo. Due sfide in pochi giorni che metteranno alla prova anche la classe arbitrale di fronte al caldissimo pubblico del San Paolo e in un big match da far tremare le ginocchia.

Napoli-Juventus, da Orsato al duello tra Sarri e Allegri

Giovedì è stato anche ufficializzato il direttore di gara della prima sfida del San Paolo. Il fischietto di Napoli-Juventus sarà quello di Daniele Orsato. L'arbitro della sezione di Schio ha diretto sin qui la Juventus per 27 volte con un bilancio di 12 vittorie, 10 pareggi e solamente 5 sconfitte. Per quanto riguarda le sfide tra azzurri e bianconeri Orsato sarà chiamato alla sua quarta direzione di gara con un bilancio in perfetta parità che vede un successo partenopeo, un pareggio e una vittoria bianconera. Curiosamente il fischietto di Schio ha diretto entrambi i confronti diretti dell'ultimo campionato compreso quindi l'1-0 del ritorno che ha consentito alla Juventus di indirizzare lo Scudetto sui binari di Torino.

Napoli-Juventus sarà però anche il confronto tra due tecnici toscani: Sarri e Allegri. Due modi assolutamente differenti di fare calcio ma ugualmente belli ed efficaci. Il condottiero partenopeo ha vinto il primo round portando a casa la panchina d'oro mentre l'ex allenatore del Milan ha portato a casa tutti e due gli scontri diretti disputati in stagione allo Stadium. Il bilancio delle sfide tra Sarri e Allegri vede in vantaggio il coach juventino con 6 vittorie, due pareggi e un solo successo del napoletano. Curioso che le due 'X' siano arrivate proprio ad inizio carriera in una doppia sfida tra Sangiovannese ed Aglianese. Sono trascorsi anni ed acqua sotto i ponti ma la sfida tra Sarri-Allegri rimane una costante tutta da vivere.