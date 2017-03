Cessione Milan, date e assetto societario: tutto sul closing

Matteo Bellan

31/03/2017 16:27

CESSIONE MILAN NEWS CLOSING / Si avvicina sempre di più il 14 aprile, giorno in cui la storia del Milan può chiudere un lungo capitolo e aprire uno nuovo. Dopo 31 anni Silvio Berlusconi è pronto a passare la mano a Yonghong Li. C'è stata una trattativa estenuante durata molti mesi, ma sembra che l'epilogo stia per giungere e portare il club a un cambio di proprietà, stando alle recenti news Milan. Il 14 aprile ci saranno le tanto attese firme concernenti il closing dell'operazione, con il 'Diavolo' che passerà da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux, società costituita dallo stesso Li in Lussemburgo. E nella stessa giornata avverranno pure l'Assemblea dei Soci e la conferenza stampa di presentazione dei nuovi vertici dirigenziali. Il giorno dopo, sabato 15, esordio a 'San Siro' nel derby contro l'Inter per la nuova proprietà. Poi sarà tempo di pianificare tutte le mosse del calciomercato estivo.

Closing Milan, il programma del 14 aprile

Il 14 aprile il primo appuntamento importante sarà ad Arcore verso le 12.30, quando Yonghong Li e Silvio Berlusconi in presenza dei rispettivi legali e collaboratori apporranno le firme sul contratto di compravendita del club, sancendo così l'ormai celebre closing dell'operazione. Alle 14:30 presso Casa Milan si svolgerà l'Assemblea dei Soci, in cui ci saranno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre che la modifica di alcuni articoli dello Statuto societario del Milan, con particolare riferimento al funzionamento della Governance e alla nomina del presidente.

Il nuovo CdA dovrebbe essere composto da sei persone: Yonghong Li (anche vicepresidente esecutivo), Han Li, Lu Bo (direttore generale di Haixia Capital), Marco Fassone (anche amministratore delegato), il manager Marco Patuano e l'avvocato Roberto Cappelli. Ancora incerta la presenza di un rappresentante della Elliott Management Corporattion, fondo anglo-americano che sta prestando circa 300 milioni di euro per consentire alla Rossoneri Sport Investment Lux di chiudere l'operazione con Fininvest e gestire poi la società. L'hedge fund di Paul Singer, comunque, inciderà sulle scelte del calciomercato Milan dato che ha stabilito con Yonghong Li che i pezzi pregiati della squadra non potranno essere venduti per fare cassa e ripagare il debito. Elliott auspica che il 'Diavolo' venga rilanciato e valorizzato, fatto che tutelerebbe il proprio consistente prestito. Yonghong Li, ad ogni modo, avrà tempo 18 mesi per risarcire la somma. E nel frattempo attende che da Pechino sblocchino quei capitali che lui aveva raccolto e che non sono potuti fuoriuscire dalla Cina a causa della stretta governativa. Un problema che ha rallentato di molto l'operazione.

Dopo il 14 aprile, la nuova dirigenza potrà finalmente occuparsi dei rinnovi di contratto, andando a blindare elementi come Gianluigi Donnarumma e Suso, ma anche della campagna acquisti-cessioni estiva. Tutti si attendono dei colpi di buon livello dal mercato del Milan. Alcune indiscrezioni hanno rivelato di un possibile budget da 100 milioni a disposizione di Fassone e Mirabelli, però è presto per avere certezze. Servirà del tempo, ma è importante avere un progetto serio e poter effettuare investimenti mirati.