Juventus, UFFICIALE: operato Pjaca, i tempi di recupero

31/03/2017 16:05

JUVENTUS OPERAZIONE PJACA / Marko Pjaca è stato operato al ginocchio destro e tornerà tra sei mesi. Questo in sintesi il contenuto del comunicato bianconero che occupa le news Juventus: "In data odierna il giocatore Marko Pjaca è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro per rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. L'intervento, effettuato dal Prof. Mariani, assistito dal Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito ed il giocatore inizierà da subito le cure riabilitative. La prognosi attuale per la ripresa dell'attività è di circa 6 mesi".

Proprio i tempi di recupero dell'attaccante bianconero sono stati al centro di una polemica nata in Croazia. Una discussione stoppata in esclusiva su Calciomercato.it dall'agente di Pjaca che ha confermato grande fiducia nel professor Mariani.

Juventus, Pjaca torna tra sei mesi: le alternative per Allegri

Con l'infortunio dell'esterno croato per Allegri questi ultimi due mesi di stagione saranno all'insegna dell'emergenza. Al tecnico toscano però non mancano le alternative di emergenza per non modificare il 4-2-3-1 con il quale la squadra ha spiccato il volo. Sugli esterni di attacco, in mancanza di Cuadrado e/o Mandzukic potrebbero essere impiegati sia Dani Alves che Sturaro. Non è da escludere neanche un avanzamento di Alex Sandro, partendo proprio dalla sfida di domenica contro il Napoli visto che Mandzukic è in dubbio. Alternativa tattica, invece, per la Juventus è il ritorno al 3-5-2: un modulo che ha fatto le fortune dei bianconeri nel recente passato e che potrebbe tornare di attualità nelle prossime settimane.

B.D.S.