Argentina, Mascherano risponde a Dibos: "Coscienza pulita. Non condizione le scelte di Bauza"

31/03/2017 16:05

ARGENTINA MASCHERANO DIBOS / Presa di posizione di Javier Mascherano. Il centrocampista argentino è stato accusato insieme ad altri 'senatori' dall'ex preparatore atletico dell'Argentina, Carlos Dibos, di 'condizionare' le convocazioni da parte di Bauza.

La risposta del calciatore del Barcellona non è tardata ad arrivare: "E' un vero peccato che un professionista come il signor Dibos, che ha lavorato con noi nella nazionale argentina, mi ritenga responsabile di cose tanto gravi come quelle da lui menzionate. Posso accettare qualunque critica a livello di gioco, ma non posso sentirmi rivolgere queste accuse. Ho la coscienza tranquilla, non sono mai intervenuto nelle scelte di un allenatore. Le cose che ho condiviso con Dibos e la mia opinione su di lui le tengo per me. Mi fa male che il calcio argentino conti su gente di questo livello umano".

M.S.