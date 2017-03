Napoli-Juventus, Cannavaro contro Higuain: "Via come un ladro, inaccettabile"

31/03/2017 15:41

NAPOLI JUVENTUS CANNAVARO HIGUAIN / Occhi tutti su di lui: le quattro giornate di Gonzalo Higuain stanno per arrivare e per il 'Pipita' arriva il momento del 'verdetto'. Come lo accogliere il 'suo' San Paolo? Non certo bene dopo che le news Napoli per mesi hanno parlato del 'tradimento' dell'argentino che in estate ha fatto le valigie ed è passato alla grande rivale Juventus. Proprio con i bianconeri si appresta a scendere in campo nuovamente nell'impianto di Fuorigrotta: domenica e mercoledì il duplice incontro che rimetterà Higuain davanti ai suoi vecchi tifosi.

E proprio un tifoso del Napoli, nonché ex azzurro, rivolge un chiaro messaggio al bomber. Paolo Cannavaro, difensore del Sassuolo, parlando al 'Corriere della Sera' non ha risparmiato critiche a Higuain, colpevole di non 'averci messo la faccia' nel suo addio alla città partenopea: "L'addio ci può stare, non mi piace giudicare le scelte altrui, però doveva metterci la faccia, dire alla città che si trasferiva a Torino e invece è andato via come un ladro. Non lo si può accettare".

Cannavaro manda anche un messaggio ai suoi tifosi: accogliere tra l'indifferenza generale l'ex idolo: "Non lo fischierei mai, lo tratterei come un avversario qualunque. Tutto sommato a noi di lui importa poco, bisogna solo essere concentrati e battere la Juventus".

B.D.S.