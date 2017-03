Calciomercato Roma, Spalletti: "Senza un trofeo non resto"

31/03/2017 15:34

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Luciano Spalletti in conferenza stampa sgombra il campo dai dubbi sul suo futuro alla Roma. Il tecnico giallorosso ha più volte ribadito che resterà solo in caso di vittorie e a chi gli chiede se il secondo posto con record di punti può essere considerato un successo risponde: "Io se non vinco, non rimango: vincere significa vincere un trofeo. Fare tanti punti è un piacere. I percorsi verranno raccontati poi da altri. Qui ci sono tanti grandi firme e loro racconteranno quello che vogliono raccontare".