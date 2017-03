Calciomercato Milan, da Suso a De Sciglio: il punto sui rinnovi di contratto

Matteo Bellan

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVI / In casa Milan in questi mesi non è stato possibile per Adriano Galliani discutere i rinnovi dei contratti di alcuni giocatori, salvo in casi eccezionali. Il motivo? Lo stallo societario causato dalla trattativa tra Fininvest e Yonghong Li per la compravendita del club, fatto che ha reso difficili anche le operazioni di calciomercato. Ogni iniziativa andava concordata tra le parti e non era facile trovare un punto in comune. Ci sono stati dei rinnovi che si sono potuti fare, come quello di Giacomo Bonaventura e di alcuni ragazzi della Primavera, e altri che sono rimasti invece in sospeso. Una volta completato il closing, dunque il 14 aprile, la nuova dirigenza dovrà subito occuparsi della situazione contrattuale di alcuni giocatori che da tempo attendono segnali. Il calciomercato Milan parte da lì.

Calciomercato Milan, un altro anno per Paletta. Addio Poli

Tra coloro che hanno la scadenza del contratto immediata ci sono Marco Storari e Keisuke Honda. Se il primo potrebbe rimanere a fare da riserva per un'altra stagione, il giapponese è un sicuro partente in direzione Major League Soccer. Suso, il cui accordo scade nel 2019, ha già il rinnovo pronto e va solo formalizzato: prolungamento al 2021 e ingaggio da circa 2,7 milioni netti annui. Invece con scadenza 2018 abbiamo una bella pattuglia di giocatori, che andiamo ad analizzare di seguito.

GIANLUIGI DONNARUMMA: il suo agente Mino Raiola ha sempre detto di voler attendere l'epilogo delle vicende societarie del Milan prima di cominciare a trattare. Vuole vedere in faccia i volti dei nuovi proprietari e dei nuovi dirigenti, per capire quali siano i progetti per il futuro. Non sarà una trattativa semplice, però la sensazione è che alla fine un accordo verrà trovato. Il legame di Gigio con i colori rossoneri è fortissimo ed è difficile pensare a un 'tradimento'. Probabilmente servirà offrire un ingaggio abbastanza alto per trattenere Donnarumma, sul quale si sono già fiondate alcune big europee oltre alla Juventus.

MATTIA DE SCIGLIO: dalle ultime indiscrezioni, sembra che possa lasciare Milanello in estate. Marco Fassone cercherà di capire le intenzioni del ragazzo e del suo entourage, ma trapela la voglia di cambiare aria. Non è detto che lo scenario non possa mutare, soprattutto se il terzino nelle prossime settimane continuasse ad esprimersi sui livelli delle ultime partite e riconquistasse la fiducia di una tifoseria molto severa con lui, a volte pure troppo. Di sicuro una soluzione andrà trovata, in un senso o nell'altro, prima della fine di giugno. Il Milan non può perdere De Sciglio a parametro zero tra un anno. La Juventus e il Napoli sono in agguato, ma attenzione pure alle piste estere.

GABRIEL PALETTA: il 31enne difensore centrale italo-argentino è sicuro di rinnovare. Dalle ultime news emerse anche la futura dirigenza, così come quella attuale, apprezza l'ex Parma e intende allungargli il contratto. Probabile che l'accordo ora in vigore venga prolungato di un anno alle stesse cifre. Paletta si è dimostrato un elemento molto importante nella difesa rossonera, guadagnandosi la stima e il rispetto di tutti.

JOSE' ERNESTO SOSA e ANDREA POLI: la loro situazione non è in cima alla lista delle priorità della futura dirigenza del Milan. Se la permanenza dell'ex Besiktas è possibile, considerando le recenti prestazioni, è invece da escludere quella dell'ex Sampdoria. Vincenzo Montella ha concesso pochissimo spazio al 27enne centrocampista e pertanto in estate il club cercherà una soluzione per venderlo e racimolare qualche milione. In Serie A può fare comodo a diverse squadre di media classifica.

PATRICK CUTRONE E ALESSANDRO PLIZZARI: il centravanti 19enne e il portiere 17enne sono tra gli ultimi talenti usciti dalla Primavera rossonera. Entrambi sono stati aggregati alla Prima Squadra nel corso di questa stagione, pur venendo impiegati anche con la formazione di mister Nava, ma non hanno trovato spazio con Montella. Per Cutrone la pratica può essere sbrigata in qualsiasi momento nei prossimi mesi. Invece, per Plizzari servirà attendere il compimento del 18° anno il 12 marzo 2018.