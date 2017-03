Milan, Vangioni: "Il rossonero è un sogno. Ecco il segreto per l'Europa"

31/03/2017 15:34

MILAN VANGIONI MONTELLA / Leonel Vangioni è diventato uno dei protagonisti dell'ultimo Milan di Vincenzo Montella. Il terzino argentino, che sembrava destinato a lasciare i rossoneri durante il calciomercato invernale, si sta ritagliando un posto da protagonista: "Sono in uno dei migliori club del mondo - ammette ai microfoni di 'Milan Tv' - In Argentina si guardano le partite e quando mi dissero della opportunità di venire qua, per me era un sogno. Quando si dice Milan nel Sudamerica è come magia. Non ci avrei mai creduto. Impatto con l’Italia? Mi piace, mi sento molto bene. E' simile a casa mia e mi sento davvero tranquillo. Credo che il miglior Vangioni debba ancora arrivare. Più gioco, maggiormente migliorerò".

CONNAZIONALI - "Ci piace stare sempre insieme - prosegue Vangioni - Facciamo il mate e mi hanno aiutato molto per tutto, dalla lingua fino ai consigli più semplici. Paletta, Mauri, tutti mi sono stati vicini. Ma tutto il gruppo è molto buono".

GRUPPO - "Si sta davvero bene, una volta Montella ha preso il mate con noi (ride, ndr). Tutti mi hanno accolto al massimo, fin dal capitano. Se il capitano dà l'esempio, tutti lo seguono. E c'è davvero un gruppo forte. È il nostro segreto per raggiungere l'Europa".

Milan, Vangioni: "Ecco cosa mi chiede Montella"

Le news Milan dell'ultimo periodo sono certamente legate a Vincenzo Montella, vero artefice della buona stagione dei rossoneri: "Da terzino devo spesso difendere giocatori di fascia molto forti - ammette Vangioni - Inoltre vuole che in alcune gare il terzino salga, mentre in altre deve rimanere schiacciato. Lo ascoltiamo sempre con attenzione, ma dipende sempre dall'avversario"

VERSO PESCARA - "Abbiamo lavorato bene, anche nel corso di settimana scorsa. Stiamo tutti bene, anche se tutte le gare in Italia sono equilibrate".

MALDINI - "Non è paragonabile con nessuno. Ho solo rispetto ed ammirazione per lui, ha fatto tutto al massimo nel mondo".

M.S.