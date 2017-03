31/03/2017 14:48

LEGA SERIE A GALLIANI / C'è il via libera di Silvio Berlusconi per Adriano Galliani alla presidenza della Lega Serie A: il patron del Milan - riporta 'Sky Sport 24' - ha dato il suo benestare al possibile doppio incarico dell'attuale amministratore delegato rossonero. Oltre al ruolo in Fininvest, Galliani potrebbe anche guidare la Lega Serie A. Ora toccherà a lui decidere se presentare la propria candidatura.

B.D.S.