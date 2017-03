Calciomercato Fiorentina, Olivera rivela: "Si sono impegnati a riscattarmi"

31/03/2017 14:52

CALCIOMERCATO FIORENTINA OLIVERA / Voglia di Fiorentina. Alla sua prima stagione in Italia, Maxi Olivera ha fatto discretamente e adesso vorrebbe restare in Serie A. Arrivato in estate in prestito dal Penarol, il terzino sinistro uruguaiano a 'La Nazione' ha parlato così del suo futuro: "So che la Fiorentina ha preso l'impegno di riscattarmi e io chiederò di restare qui perché sono in una grande squadra e sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni".

M.R.