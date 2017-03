Sassuolo-Lazio, Inzaghi: "Non voglio sentir parlare di Roma. De Vrij può giocare"

31/03/2017 14:47

SASSUOLO LAZIO INZAGHI / Giornata di vigilia per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti scenderanno in campo per la 30a giornata di serie A, sfidando il Sassuolo al 'Mapei Stadium'. Il tecnico - intervenuto in conferenza stampa - ha presentato le news Lazio del momento. Inevitabile parlare della situazione della squadra dopo la pausa per la Nazionali: "Quando si rientra dalle Nazionali si è un po' stanchi a seguito delle prestazioni e dei viaggi svolti. Sono tornati tutti dai rispettivi ritiri ed ho visto la squadra in buono stato. I ragazzi hanno lavorato bene e sono pronti per domani. La prossima settimana è molto importante, ci aspettano partite decisive. Domani non voglio sentir parlare di Cagliari e di Roma: bisogna pensare al Sassuolo, la gara sarà complicata e serve una squadra giusta che vorrà fare una buona partita"

DERBY - "Nella testa ci può essere il pensiero del derby, ma per quanto mi riguarda non sto pensando né al Cagliari, né alla Roma - prosegue Inzaghi - Sono concentrato solo sul Sassuolo e domani dovremo fare una partita in linea con le nostre migliori prestazioni. I neroverdi stanno bene e hanno recuperato giocatori importanti. Chi giocherà dovrà dare il massimo, è una gara fondamentale per portare avanti il nostro cammino. Dovremo andare al Mapei Stadium per vincere."

Lazio, Marchetti ancora out. C'è Bastos

RECUPERI - "Ho convocato 20 giocatori, sono tutti disponibili. Abukar Mohamed giocherà con la Primavera; Tounkara e Marchetti non sono stati inseriti nella lista. Domani mattina avremo un risveglio muscolare e, a seguito di quest’ultimo, deciderò la formazione da schierare. Vogliamo tornare a vincere facendo un’ottima gara in terra emiliana".

KEITA-DE VRIJ - Ci saranno anche Keita e de Vrij due dei calciatori al centro dei rumors del calciomercato - "Keita è rientrato dalla Nazionale esprimendosi al meglio. Ha saltato solo la partitella finale di oggi per un indolenzimento all’adduttore. De Vrij sta molto bene, stamattina è tornato ad allenarsi anche Bastos. L’olandese può partire dall'inizio come gli altri tre centrali difensivi".

M.S.