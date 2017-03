Roma-Empoli, Spalletti: "Serve rispetto per Massara. Napoli-Juve? Io gufo..."

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

ROMA EMPOLI CONFERENZA SPALLETTI / Luciano Spalletti in conferenza stampa parla alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli, match che precede il derby di coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico giallorosso risponde alle domande sulle news Roma del momento: Calciomercato.it segue per voi la conferenza dell'allenatore dei capitolini.

DERBY - "Non è un rischio perché in base al risultato di Roma-Empoli cambierebbe anche quella partita. Fare bene contro l'Empoli è il miglior modo di preparare quella partita lì! Può sembrare una gara meno importante, ma in realtà tutte le attenzioni devono andare sull'Empoli".

NAZIONALI - "Sono tornati tutti molto bene, eccetto De Rossi che però non ha complicazioni è fondamentale. Lui bisogna valutarlo di volta in volta, oggi già cammina meglio ma per domani è difficile che sia a disposizione. Gli altri stanno bene, ci sarà da valutare la fatica".

GRENIER - "La settimana precedente aveva il ginocchio gonfio e lo abbiamo lasciato fermo in questa settimana dove abbiamo fatto solo lavoro atletico. L'ho rivisto ieri, lo rivedo oggi e bisogna valutarlo. Potrebbe giocare".

MONCHI - "Si parla di cose future e la nostra priorità è l'Empoli. Su questo non so nulla, non ho parlato di questo con la società. Il mio direttore sportivo è Massara e bisogna avere rispetto per chi ha lavorato bene come lui. Ho avuto due direttori: Sabatini, di cui si sa il mio pensiero, e Massara. E' una persone squisita, una qualità di capire di calciatori e di calcio che perderla sarebbe un peccato. Di Monchi so quello che ho letto, mi dicono che sia un grande professionista".

PALLOTTA - "Abbiamo parlato di tante cose. Per me è stata l'occasione di dirgli di persona quello che ho sempre detto a voi. E' stata la possibilità di esprimere il mio pensiero, che è sempre stato lo stesso da quando sono qui, a lui in maniera diretta. Quello che mi ha detto lui bisogna chiederlo a lui perché non sono uno spione".

BALDINI - "E' un modo di deviare l'attenzione della squadra alla quale non partecipo. L'organigramma non lo decido io, lo decide Pallotta. A me interessa la partita di domani: niente deviazioni".

NAPOLI-JUVENTUS - "Ho molti difetti, ma ho una dote: non gufo nessuno, non guardo le cose mettendoci il malocchio. Devo lavorare in maniera professionale, essere competente per quel che mi riguarda. Devo fare il mio fatto bene. Guarderò questa partita perché giocheranno grandi squadre e me la gusto perché sarà uno spettacolo. Con il 'San Paolo' gremito sarà ancora più bello. Se posso vi vado".

TOTTI - "Da qui a fine stagione potrà giocare diverse partite. Lo considero come tutti gli altri giocatori, faccio le mie considerazioni e vado poi a decidere quello che fare. Anche in futuro sarà così".