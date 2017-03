Genoa, UFFICIALE: Edenilson all'Internacional. "La mia più grande sfida"

31/03/2017 14:43

GENOA EDENILSON INTERNACIONAL / La notizia era nota da giorni e adesso è diventata ufficiale. Il brasiliano Edenilson lascia il Genoa - dove si trovava in prestito dall'Udinese - e torna a giocare in patria con la maglia dell'Internacional Porto Alegre con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018. Sul sito dei 'Colorado' le prime parole del giocatore: "E' la sfida più grande della mia carriera. Per me è una gioia immensa vestire questa maglia. La mia caratteristica principale è quella di velocizzare il gioco, poi il ruolo in campo lo deciderà l'allenatore".

M.R.