Calciomercato Juventus, Ancelotti annuncia il futuro di Coman

31/03/2017 14:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS COMAN ANCELOTTI / Il Bayern Monaco non ha alcuna intenzione di privarsi di Coman e Kimmich: Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Augusta, ha parlato del futuro dei due giovani calciatori. Per l'ex Juventus - che dovrà essere riscattato proprio dai bianconeri in estate - il tecnico bavarese spiega: "Resta qui. E' importante per noi ora e in futuro". Coman piace a Chelsea e Manchester City.

Per quanto riguarda Kimmich, anche lui nel mirino di Guardiola, Ancelotti è ugualmente chiaro: "Non c'è nessuna possibilità che lasci questo club".

B.D.S.