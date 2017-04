DIRETTA Bundesliga, Bayern Monaco-Augusta 1-0: segui la cronaca LIVE

01/04/2017 15:30

DIRETTA BUNDESLIGA BAYERN MONACO AUGUSTA LIVE / Dopo la pausa per le nazionali torna la Bundesliga con la capolista Bayern Monaco che ospita l'Augusta, squadra in piena lotta per non retrocedere. I bavaresi arrivano dal successo contro il Borussia Mönchengladbach, gli ospiti dal pari interno contro il Friburgo.

CLASSIFICA: Bayern Monaco 62, RB Lipsia 49, Hoffenheim 48*, Borussia Dortmund 46, Hertha Berlino 40*, Colonia 37, Eintracht Francoforte 36, Friburgo 35, Schalke 04 33, Borussia Moenchengladbach 32, Bayer Leverkusen 31, Mainz 29, Augsburg 29, Wolfsburg 29, Werder Brema 29, Amburgo 27, Ingolstadt 19, Darmstadt 15.

B.D.S.