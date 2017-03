31/03/2017 14:21

CALCIOMERCATO JUVENTUS ASAMOAH / Asamoah avrebbe potuto giocare in Germania. La Juventus - come riporta 'GhanaSoccernet.com' - a gennaio avrebbe ricevuto un'offerta per il calciatore ghanese dal Bayer Leverkusen. Offerta, però, rispedita al mittente. I tedeschi non sono però gli unici ad aver mostrato interesse per Asamoah: il duttile centrocampista è stato accostato, infatti, anche a Lione e Marsiglia.

M.S.