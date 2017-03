FOTO - Palermo, Baccaglini e i selfie coi tifosi

31/03/2017 14:23

FOTO BACCAGLINI SELFIE / Da quando Paul Baccaglini è diventato il nuovo presidente, il Palermo non ha ancora fatto punti. Ma nemmeno l'Empoli ha mosso la classifica e la salvezza per i rosanero resta lontana 7 lunghezze. Il prossimo turno sulla carta dovrebbe essere favorevole ai siciliani che ospitano il Cagliari, mentre i toscani fanno visita alla Roma. Per riportare un po' di entusiasmo, Baccaglini ha fatto allenare la squadra al 'Barbera' davanti ai tifosi e si è fermato a fare dei selfie con loro.

M.R.