31/03/2017 14:12

SIVIGLIA MONCHI SUCCESSERO / Monchi ha dato oggi l'addio ufficiale al Siviglia. Il club andaluso sta lavorando alla ricerca del sostituto del ds, che dalla prossima stagione lavorerà con la Roma. Secondo quanto riportato da 'As' il favorito a prendere il posto di Monchi sarebbe uno dei suoi uomini di fiducia, Oscar Arias. In posizione più defilata c'è Fran Garagarza, che ha un contratto in scadenza con l'Eibar a giugno.

M.S.