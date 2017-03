Chievo, Inglese ringrazia Maran e 'allontana' il Torino

31/03/2017 13:40

INGLESE CHIEVO - Roberto Inglese giura fedeltà al Chievo e ringrazia Maran. L'attaccante sarebbe finito nei radar del Torino per la prosisma stagione: "Maran è stato il primo a credere in me, gli devo molto. La scorsa estate pensavo di andare un'altra volta in prestito, invece il mister mi ha voluto valutare durante il ritiro e poi mi ha confermato in squadra - ha detto l'attaccante clivense a 'Tuttosport' - Devo continuare a lavorare sodo per migliorarmi e continuare a fare bene con il Chievo".



G.M.