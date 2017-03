DIRETTA - Calciomercato Roma, Monchi UFFICIALIZZA l'addio al Siviglia: "Non ho firmato"

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

31/03/2017 13:17

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI SIVIGLIA - Sarà addio tra Monchi e il Siviglia. Il futuro Ds della Roma ha ufficializzato in conferenza stampa la fine del rapporto con la società andalusa: "E' stata una decisione difficile, il club mi ha proposto varie soluzioni per la separazione, ma io ho scelto la via più semplice", le prime parole in conferenza stampa di Monchi.

A prendere la parola è stato anche il presidente del Siviglia Carmona: "Questo è un giorno doloroso per noi. È stato impossibile continuare, nonostante gli avessimo fatto un'offerta fuori dal mercato del Siviglia per convincerlo a restare. Era chiara la volontà di andare via: il Siviglia sarà sempre casa sua, avrà sempre la porta aperta. Ha vinto molto qui e generato profitto, non pagherà nessuna clausola per il suo addio".

Monchi ha poi proseguito: "Il presidente ha detto bene, sono stato 29 anni qui al Siviglia che sento come casa mia, non ci sono altre ragioni. L'unico responsabile di questa stagione sono io, c'era la necessità di un cambio, avevo questa necessità di cambiare. Hanno tentato di convincermi in tutti i modi, ma era una ragione personale. Non so cosa può accedere nel futuro, se potrei tornare".

Monchi si è soffermato sulle voci che lo vogliono alla Roma: "Non ho firmato con nessuno. Non ho firmato per 3 anni con la Roma. È vero che la Roma si è interessata, ma non è l'unico club. Sono stato a Londra per un contatto conoscitivo prima della risoluzione del mio contratto con il Siviglia - e per questo voglio chiedere scusa al presidente - dove mi hanno proposto il loro progetto. Se resto fermo? Il calcio è un mondo complicato, non puoi permetterti di fermarti, altrimenti la corrente ti porta via. Sicuramente, sarà difficile trovare un gruppo di lavoro come quello che ho trovato qui a Siviglia".

IN AGGIORNAMENTO