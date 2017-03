31/03/2017 13:05

BAYER LEVERKUSEN INFORTUNIO BENDER - Tegola per il Bayer Leverkusen. Le 'Aspirine' perderanno infatti per il resto della stagione Lars Bender, come ha confermato stamane alla stampa tedesca il tecnico del Bayer Korkut. Il 27enne centrocampista si opererà lunedì alla caviglia.



G.M.