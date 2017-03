01/04/2017 03:07

CHELSEA CHRISTENSEN BORUSSIA MONCHENGLADBACH / Il Chelsea è noto per la grande attenzione sui giovani di talento, uno dei quali è di certo Andrea Christensen. Spedito dal club in prestito in Germania, tornerà al termine della stagione, dopo due anni al Borussia Monchengladbach. Stando a quanto riportato da 'Sky Sports', il nazionale danese è destinato a competere per il gruppo dei titolari di Conte.

L.I.