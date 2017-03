Calciomercato Sampdoria, Giampaolo conferma: "La firma sul rinnovo è sicura"

31/03/2017 12:53

CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO / Giampaolo è di certo uno dei tecnici più osservati del nostro campionato. Non era facile far rialzare la testa alla Sampdoria, dopo la 'confusione' post Mihajlovic. La sua squadra ha però saputo reagire e dimostrare e ora la società spera di riuscire a trattenerlo.

Intervistato da 'Premium Sport', il tecnico ha parlato del proprio futuro: "Per il rinnovo di contratto manca la firma, che è sempre la cosa più importante. Al di là delle battute però siamo a buon punto e non manca altro che l'atto finale. Vittoria a San Siro? Diciamo che la firma è sicura, per la gara invece possiamo soltanto assicurare il massimo impegno".

INTER - "Sappiamo che è una squadra molto forte e Pioli ha avuto un cammino di tutto rispetto. Tutto questo però non sarà altro che uno stimolo per noi. Ogni gara è diversa quindi, al di là della gara d'andata, non so come si faccia a battere l'Inter. Di certo però quella è stata una bella soddisfazione".

L.I.