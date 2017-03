01/04/2017 01:32

PISA RINNOVO LISUZZO - Continuerà il matrimonio tra Andrea Lisuzzo e il Pisa. L'esperto difensore siciliano ha rinnovato il suo contratto fino al giugno 2018 - con opzione per un ulteriore anno - come ha ufficializzato il sodalizio toscano. Lisuzzo milita in maglia nerazzurra dall'estate 2014.



G.M.