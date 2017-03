Milan, Van Ginkel contro Inzaghi: "Nessuno capiva le sue scelte senza logica"

31/03/2017 12:31

MILAN VAN GINKEL INZAGHI / Una sola stagione in Italia per Van Ginkel, giunto in rossonero in un periodo in cui le news Milan non erano poi così felici. Nel 2014 arrivò in prestito dal Chelsea, è ancora di proprietà del club inglese, che lo ha girato nuovamente al PSV, col quale aveva disputato la seconda parte della passata stagione.

Marco ha ancora 24 anni, è giovane ma dovrà trovare una squadra pronta davvero a puntare su di lui, al di là dei costanti prestiti. Intervistato da 'Goal.com', Van Ginkel ha spiegato perché scelse l'Italia e come andarono le cose dal suo punto di vista. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Avevo già disputato un buon numero di gare in Olanda, dunque non me la sentivo di tornare a giocare lì. Sono poi arrivati i rossoneri, quindi ho provato a vedere come avrebbero funzionato le cose in un campionato come quello italiano. Mi sento più maturo anche grazie a quell'esperienza al Milan, della quale sono felice".

Milan, dalle critiche a Inzaghi al futuro al Chelsea



Con la maglia rossonera però collezionò soltanto 17 presenze in serie A e una in Coppa Italia, per un totale di 1319'. Non la stagione esaltante che un giovane come lui si sarebbe aspettato, soprattutto a causa di alcune scelte 'senza logica', che Van Ginkel attribuisce a Inzaghi: "Il tecnico al tempo era Inzaghi e le cose non andavano benissimo. Nessuno ha capito molte delle decisioni che ha preso. Il giorno prima della gara in programma ci faceva sapere se saremmo scesi in campo o meno. Se giocavo bene per due gare di fila, mi ritrovavo poi la terza a fare la riserva. Non c'era alcuna logica e ovviamente si trattava di scelte politiche".



INFORTUNIO - "Prima della sosta invernale avevo la sensazione che avrei giocato l'intera stagione. In allenamento però mi beccai un pestone, per poi accusare una distorsione all'altro piede. Alla fine mi infortunati".



FUTURO - "Non ho contatti con Conte, anche se parlo con il club. Sono tanti i calciatori che non parlano con Conte, impegnato con la squadra. Il mio obiettivo è tornare in forma e iniziare il ritiro estivo. Voglio arrivare in prima squadra e giocare lì (al Chelsea) per anni".