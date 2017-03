31/03/2017 12:40

JUVENTUS RABIOT ARSENAL - E' Adrien Rabiot il grande obiettivo dell'Arsenal a centrocampo per la prossima stagione. Stando a 'Le10sport.com', il club londinese avrebbe intensificato i contatti con gli agenti del giovane centrocampista francese, che la prossima estate potrebbe dare l'addio al PSG. Il 21enne talento, sotto contratto fino al 2019, è seguito in Italia in particolare dalla Juventus.



G.M.