Calciomercato Juventus, svelato il futuro di Khedira

31/03/2017 12:13

JUVENTUS KHEDIRA - Un Sami Khedira rinato dalla cura Allegri e quasi sempre in campo nella stagione in corso con la maglia della Juventus. Gli Stati Uniti e la Major League Soccer possono attendere, quindi, con il centrocampista tedesco intenzionato a rispettare il contratto in scadenza nel giugno 2019 con i bianconeri come riporta 'Goal.com'. In attesa di ulteriore sviluppi, Khedira e la Juventus continueranno il loro matrimonio anche oltre la prossima estate.



G.M.