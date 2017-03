Serie B, Cesena-Frosinone: testacoda caldissimo al 'Manuzzi'

Marco Orrù

31/03/2017 16:21

CESENA FROSINONE SERIE B/ Il secondo anticipo della 33esima giornata del campionato di serie b è Cesena-Frosinone. La partita di scena allo 'Stadio Dino Manuzzi' è molto importante sia per la zona promozione che per quella della salvezza. Il club romagnolo ha appena un punto di distacco dalla zona playout, ma soprattutto in casa ha un rendimento alto. Non sarà quindi un match facile per la capolista, reduce dalla splendida vittoria in casa della Spal, e distratta dalle voci di calciomercato.

Cesena-Frosinone, le probabili formazioni del match

Il mister del Frosinone Pasquale Marino non si fida di questo Cesena e lo spiega in conferenza stampa: ''Ci aspetta una partita difficile contro un avversario che in casa ha conquistato 25 dei 34 punti complessivi. Guai perciò ad abbassare la guardia. Anche oggi sarà fondamentale l’atteggiamento mentale''. L'allenatore dei ciociari recupera sia Mazzotta che Krajnc, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina: pronti Crivello e Russo. Ovviamente davanti agiranno Ciofani e Dionisi.

In casa cesenate il tecnico Camplone indica la ricetta per battere la capolista in conferenza stampa: ''Il Frosinone è in testa con merito, perché è tosto, collaudato e dotato fisicamente. A noi servono innanzitutto concentrazione e serenità. E magari più cattiveria del solito''. Per scardinare la difesa frusinate il Cesena si affida all'ex Cocco, in coppia con Ciano davanti. Agliardi sostituirà ancora l'infortunato Agazzi in porta, mentre Laribi più di Kone dovrebbe affiancare Garritano e Crimi in mezzo.

Ecco le probabili formazioni del match:

CESENA (3-5-2): Agliardi; Donkor, Capelli, Perticone; Balzano, Garritano, Crimi, Laribi, Renzetti; Ciano, Cocco. A disp.: Bardini, Falasco, Ligi, Di Roberto, Schiavone, Gasperi, Vitale, Rodriguez, Panico. All.: Camplone.

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Terranova, Ariaudo, Russo; Fiamozzi, Sammarco, Maiello, Crivello; Soddimo; Dionisi, D.Ciofani. A disp.: Zappino, Krajnc, Pryyma, Kragl, Gori, Frara, Mazzotta, Mokulu, Volpe. All.: Marino.