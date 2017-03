Juventus, ESCLUSIVO agente Pjaca: "Grande fiducia nel professor Mariani"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

31/03/2017 11:57

JUVENTUS PJACA INFORTUNIO - Quello che si temeva è diventato, purtroppo, realtà. Marko Pjaca si è sottoposto, nella serata di ieri, ad accertamenti presso la clinica 'Villa Stuart' di Roma che hanno confermato la lesione al legamento crociato anteriore (patita durante un impegno con la Nazionale) che lo terrà lontano dai campi di gioco per 5/6 mesi. Una brutta tegola per le news Juventus, ma c'è fiducia per un pronto ritorno del 21enne estroso calciatore croato.

Juventus, infortunio Pjaca: parla l'agente

Il giocatore entrerà a breve in sala operatoria per subire l'intervento al ginocchio: "Alle 14 verrà operato - le parole di Marco Naletilic, agente di Pjaca, ai microfoni di Calciomercato.it - Sono con lui in questo momento, il morale è alto e abbiamo grande fiducia nel professor Mariani. Sono arrivati anche i suoi genitori e il ragazzo è molto tranquillo e fiducioso. La Juventus lo sta seguendo con grande attenzione, si sta comportando da grande società, ma su questo non avevamo alcun dubbio. Guardiamo avanti".