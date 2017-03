Calciomercato Milan, Honda non rinnoverà: futuro in MLS

31/03/2017 11:49

CALCIOMERCATO MILAN HONDA / Ancora tutto da decidere il futuro di Honda, che in questa stagione ha giocato soltanto 95' al Milan, suddivisi in 5 presenze in serie A e una in Coppa Italia.

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe lasciare i colori rossoneri al termine della stagione in corso per approdare negli Stati Uniti. La nuova proprietà non pare interessata al rinnovo del suo contratto e la MLS lo attende. Al momento quella che sembrava la pista più calda, quella di Seattle, pare abbia subito una netta frenata.

L.I.