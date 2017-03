Juventus, dalla Croazia scatta l'allarme sul recupero di Pjaca

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

JUVENTUS INFORTUNIO PJACA - E' di pochi giorni fa per le news Juventus il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato da Marko Pjaca nell'amichevole tra Croazia ed Estonia. In molti in questi giorni hanno ipotizzato sui tempi di recupero del 21enne attaccante prelevato nell'ultimo calciomercato estivo dalla Dinamo Zagabria, che si opererà nella tarda mattinata di oggi a Roma a Villa Stuart dal Professor Mariani.

Juventus, il medico della Croazia lancia l'allarme su Pjaca

Dalla Croazia, però, il medico della Nazionale croata Boris Nemec ha fatto scattare l'allarme sul recupero di Pjaca, allontanando con forza l'ipotesi di un possibile rientro anticipato (4-5 mesi) del giocatore bianconero: "Dopo lesioni di questo tipo il 55% dei calciatori torna come prima, ma c'è un 45% di possibilità che questo non accada - ha sottolineato Nemec al quotidiano '24 Sata' - Il metodo utilizzato dal professor Mariani prevede un recupero di 4-5 mesi, ma la FIFA per infortuni del genere raccomanda recuperi di 7-8 mesi. Io non permetterei mai al giocatore di tornare in campo prima di sei mesi perché c'è il rischio che il legamento del ginocchio ceda di nuovo. Dopo tre mesi - ha concluso - Pjaca sarà in grado di correre in avanti, ma non di cambiare direzione: se un giocatore mi chiedesse di tornare in campo prima di sei mesi gli consiglierei di cambiare medico".



In questa stagione Mariani è già intervenuto sempre per lo stesso infortunio al ginocchio calciatori del calibro di Milik, Florenzi e Perin, con il romanista operato una seconda volta quando era ormai prossimo al rientro per una nuova distorsione. Nessun intoppo invece per il polacco del Napoli, tornato a disposizione di Sarri in meno di cinque mesi, mentre il portiere del Genoa tenta un 'miracoloso' recupero prima del termine del campionato.