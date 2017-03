Calciomercato Inter, da Medel a Palacio: chi rinnova e chi no

Raffaele Amato

31/03/2017 12:19

CALCIOMERCATO INTER RINNOVI / In queste settimane l'Inter è molto attiva in vista della prossima finestra di calciomercato, ma anche sul fronte dei rinnovi. Quelli imminenti, o che comunque potrebbero arrivare a breve riguardano i contratti di ben quattro calciatori: Gary Medel e D'Ambrosio fino al 2020, Jeison Murillo fino al 2021 e Andrea Pinamonti fino al 2022. Possibile anche quello di Marco Andreolli: il centrale è in scadenza e il club nerazzurro non sembra intenzionato a perderlo a parametro zero. Nel suo caso il prolungamento potrebbe essere biennale. Forse entro la fine della stagione arriverà pure quello di Ivan Perisic, negli ultimi giorni al centro dei rumors di calciomercato Inter causa il forte interesse nei suoi confronti di Liverpool e soprattutto Manchester United.

Calciomercato Inter, ecco chi non dovrebbe rinnovare

Nei piani futuri dell'Inter targata Suning non troverebbero spazio, invece, due se non tre calciatori col contratto prossimo alla conclusione: il vice di Handanovic Juan Pablo Carrizo - che potrebbe far ritorno in Argentina ed essere sostituito dal 'secondo' del Torino Daniele Padelli, anch'egli in scadenza e utile per la lista Uefa - nonché il suo connazionale Rodrigo Palacio, per il quale si parla invece con insistenza di un suo trasferimento all'Atalanta del suo estimatore Gasperini e del patron Percassi, nuovo 'alleato' di mercato e non solo della società di Zhang Jindong. In forse, infine, anche la permanenza del terzo portiere Tommaso Berni, da tre anni all'Inter ma finora mai sceso in campo in gare ufficiali.