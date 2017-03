Serie B, Avellino-Spal: sfida tra squadra in cerca di riscatto

Marco Orrù

Avellino-Spal è il primo dei due anticipi della 33esima giornata del campionato di serie B. Al Partenio si gioca alle ore 19.00. La partita dovrà dirci se l'Avellino si sarà ripreso dopo la pesante sconfitta di Terni e soprattutto se la Spal reagirà al ko casalingo nello scontro diretto contro il Frosinone. In attesa poi che il calciomercato possa scaldare anche la cadetteria.

Avellino-Spal, le probabili formazioni del match

Alla vigilia della partita il tecnico degli emiliani Leonardo Semplici in conferenza stampa è stato chiaro: ''Non dobbiamo mollare. A partire da Avellino, ogni partita sarà una battaglia. Tutte le squadra lottano per un obiettivo, compresa la Spal. All’interno del nostro gruppo restiamo tutti convinti di avere le carte in regola per coronare un sogno''. La marcia della Spal dunque dovrà riprendere già da stasera. D'altronde una sconfitta, la prima dopo tre mesi, non può scalfire quanto di buono fatto fin qui. Saranno due le assenze pesanti in casa ferrarese: il difensore Bonifazi, out anche col Frosinone, e l'esterno destro Lazzari, squalificato. Al loro posto la conferma di Gasparetto dietro e l'inserimento di Ghiglione sulla fascia. Confermatissima davanti, la coppia gol Antenucci-Floccari.

Anche in casa Avellino, come detto, c'è voglia di riscatto. ''Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi contro la Spal - ha detto mister Walter Alfredo Novellino alla vigilia - Non dimentichiamo quello che abbiamo fatto di buono. Abbiamo voglia di riscatto, penso che le partite con Spal e Frosinone arrivino nel momento giusto''. L'allenatore dei campani ritrova Gavazzi dopo sei mesi, ma perde Lasik. Dubbio Castaldo-Verde in avanti, in coppia con Ardemagni. Occhio però al possibile 4-2-3-1, con Verde-D'Angelo sulle fasce e Castaldo dietro il bomber ex Perugia.

Ecco le probabili formazioni:

AVELLINO (4-4-2): Radunovic; Laverone, Djimsiti, Migliorini, Perrotta; D'Angelo, Paghera, Omeonga, Bidaoui; Verde (Castaldo), Ardemagni. A disp.: Lezzerini, Jidayi, Gonzalez, Solerio, Moretti, Camara, Belloni, Castaldo (Verdi), Eusepi. All.: Novellino.

SPAL (3-5-2): Meret; Gasparetto, Vicari, Cremonesi; Ghiglione, Mora, Arini, Schiavon, Del Grosso; Antenucci, Floccari. A disp.: Marchegiani, Giani, Silvestri, Schiattarella, Castagnetti, Costa, Costantini, Finotto, Zigoni. All.: Semplici