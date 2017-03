Napoli-Juventus, Cavani: "Al San Paolo mi sentii tradito. Higuain? Sarà diverso"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

31/03/2017 11:25

NAPOLI HIGUAIN CAVANI / Per la prima volta Gonzalo Higuain metterà piede al 'San Paolo' dopo l'addio per la Juventus. I tifosi azzurri hanno ovviamente preso male la sua decisione, senza mancare di sottolinearlo più volte. Come al solito la sfida contro i bianconeri attirerà il pubblico delle grandi occasioni nell'impianto di Fuorigrotta, che si riempirà per due volte in pochi giorni, dato anche il match di Coppa Italia in programma.

L'argentino della Juve, stando alle ultime news Napoli, dovrà attendersi un trattamento particolare, che andrà ben oltre i fischi (non da parte dell'intero stadio) che si ritrovò a fronteggiare Edinson Cavani al suo ritorno a Napoli in un'amichevole contro il Psg.

Da Quagliarella a Cavani, fino ad arrivare a Higuain. Il pubblico di Napoli non perdona chi 'tradisce' o almeno chi va via senza dare troppe spiegazioni alla piazza. Se l'addio di Quagliarella è stato ridimensionato dopo le recenti dichiarazioni e Cavani è stato addirittura tentato dal ritorno, con l'approvazione della piazza, dato il trasferimento all'esterno della serie A, lo stesso non si può dire di Higuain. Il gran segreto in cui si sono svolte le visite mediche e la scelta della maglia della Juventus lo renderanno ostile per molti anni. Nessuno si salva dal giudizio dei tifosi, eccezion fatta per Lavezzi.

Napoli-Juventus, Cavani e il suo atroce ritorno al San Paolo

Edinson Cavani sa bene cosa voglia dire giocare al 'San Paolo' col pubblico contro e, intervistato dal 'Corriere della Sera', ha provato a rivivere il suo ritorno a Napoli con la maglia del Psg. Ecco quanto evidenziato da 'Calciomercato.it': "Fu terribile quella gara. A sentirmi tradito ero proprio io. Ho amato e amo ancora Napoli. I miei figli vivono lì. Un'ostilità così forte non riuscivo a spiegarmela. Non mi sarei mai aspettato applausi e fiori ma ricordo l'emozione nel salire quelle scale. Ricevetti una doccia gelata".

HIGUAIN - "Ho sempre saputo che in fondo erano fischi d'amore. In tanti mi volevano ancora bene e lo sentivo. Higuain? Credo dispiacerà anche a lui sentire quei fischi ma la situazione è differente. Ha scelto la Juventus e per Napoli è uno smacco. Lui questo lo sa e, a differenza mia, sarà preparato".