Calciomercato Juventus, Alex Sandro prossimo al rinnovo

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

31/03/2017 10:59

JUVENTUS RINNOVO ALEX SANDRO - La Juventus, ancora in corsa su tutti i fronti e che sogna il 'Triplete', ha già iniziato a porre le basi per la rosa della prossima stagione. Oltre a dei nuovi campioni in grado di rinforzare ulteriormente il livello della formazione bianconera, Marotta e Paratici sono alle prese con le trattative per blindare a Vinovo gli assi a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'allenatore toscano che stando alle ultime di calciomercato dovrebbe a sua volta continuare il matrimonio con la 'Vecchia Signora' firmando il prolungamento del contratto in scadenza nel 2018.



In attesa della firma di Paulo Dybala, il sodalizio campione d'Italia per il calciomercato Juventus avrebbe messo in agenda anche un altro importante rinnovo: la firma di Alex Sandro. Il 26enne terzino brasiliano si è confermato ad alti livelli in questa stagione (2 reti e 5 assist in 32 presenze complessive) dopo l'arrivo a Torino dell'estate 2015 e un primo periodo di 'apprendistato' sotto Evra, destando inevitabilmente l'interesse delle big continentali come il Chelsea dell'estimatore Conte e del Real Madrid in previsione di un possibile addio di Marcelo.

Calciomercato Juventus, si lavora al rinnovo di Alex Sandro

La Juventus però non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del suo gioiello e, come scrive stamane 'Tuttosport', avrebbe accelerato le trattative per il rinnovo del laterale brasiliano, attualmente in scadenza nel giugno 2020 con la 'Vecchia Signora'. L'intenzione del club bianconero sarebbe quella di prolungare di una o due stagioni il contratto di Alex Sandro, prelevato per oltre 25 milioni di euro dal Porto nell'agosto 2015 e che adesso avrebbe un valore di mercato non inferiore a 45 milioni.