Napoli, Sarri dà fiducia a Jorginho

31/03/2017 10:52

NAPOLI JORGINHO SARRI / Occasione d'oro per Jorginho. Il regista del Napoli, che quest'anno sta soffrendo la concorrenza di Diawara, nella prossima gara di campionato contro la Juventus dovrebbe avere la possibilità di giocare da titolare. Sarri, infatti, anche in vista del successivo impegno in Coppa Italia, sarà chiamato ad alcune scelte 'conservative'. Così, dopo una stagione altalenante, Jorginho avrà la possibilità di iniziare al meglio la fase finale del campionato, provando a superare nuovamente l'ex Bologna nelle gerarchie del tecnico azzurro.

Diawara, infatti, ha mostrato alcune pecche di concentrazione nell'ultima gara giocata a Empoli, quando il suo ingresso in campo non ha dato l'atteso equilibrio facendo innervosire Sarri. Jorginho è considerato tra le possibili cessioni estive del Napoli. Tuttavia, in caso di miglioramenti, i prossimi mesi potrebbero essere decisivi per la sua permanenza.

M.D.A.