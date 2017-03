Calciomercato Juventus, i senatori del Barça chiedono una cessione eccellente

31/03/2017 10:26

JUVENTUS BARCELLONA GOMES MESSI - Con la dipartita di Luis Enrique in panchina, non sarebbe da escludere l'addio al Barcellona di qualche elemento di spicco per la prossima estate. Uno degli indiziati principali a lasciare il 'Camp Nou' - riporta 'Diariogol.com' - sarebbe André Gomes: il centrocampista portoghese ha deluso alla sua prima stagione in Catalogna e i senatori blaugrana (Messi in testa) avrebbero chiesto la cessione dell'ex Valencia per cercare sul mercato un giocatore con maggiore qualità, preferendo in tal caso la conferma di Arda Turan. Dall'interno della società catalana, però, ci sarebbe la volontà invece di concedere un'altra chance ad André Gomes, sotto contratto fino al 2021 con il Barça e acquistato la scorsa estate per un'operazione totale di 55 milioni di euro.



G.M.