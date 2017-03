Calciomercato: Juve, occhi su Douglas Costa. L'Inter sprinta per Berardi, il Milan 'sogna' Deulofeu

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

31/03/2017 10:35

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN - Ritorna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Nonostante tante partite di cartello, in primis Napoli-Juventus, l'attenzione di addetti ai lavori e appassionati si è focalizzata negli ultimi giorni in particolare sul calciomercato e sulle strategie delle big italiane per le trattative del prossimo luglio. La Juventus - oltre ad un centrocampista di livello - potrebbe accelerare anche per un esterno offensivo soprattutto dopo il grave infortunio occorso a Pjaca; l'Inter con i 150 milioni di euro promessi da Suning cercherà di costruire una corazzata in grado di abbattere il dominio dei bianconeri; il Milan infine, risolta la questione closing, tenterà di blindare i propri gioielli per poi rilanciarsi con una stella per reparto. Da Douglas Costa a Berardi, fino alla permanenza di Deulofeu a Milanello: i nomi caldi e gli obiettivi per il calciomercato Juventus, Inter e Milan per la finestra estiva.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Douglas Costa

Pesante tegola per la Juventus, con Allegri che perderà per il finale di stagione un elemento prezioso come Marko Pjaca per dare l'assalto al sogno 'Triplete'. La lunga sosta ai box del talento croato, che non rientrerà prima di ottobre, costringe la dirigenza di Corso Galileo Ferraris a velocizzare per l'arrivo sotto la Mole di un'ala di qualità: Bernardeschi, Sanchez e Di Maria sono i profili più gettonati, con in ascesa nelle ultime ore la candidatura di Douglas Costa. La situazione del nazionale brasiliano viene costantemente monitorata da Marotta e Paratici, in buonissimi rapporti con il Bayern Monaco visti anche i recenti affari Benatia e Coman, con il difensore ex Roma che dovrebbe essere riscattato dai bianconeri e il gioiello francese a sua volta restare alla corte di Ancelotti. Douglas Costa non rientrerebbe più nei piani del mister di Reggiolo per la prossima stagione e una sua dipartita dalla Baviera non sarebbe affatto da escludere. L'obiettivo per il calciomercato Juventus sarebbe quello di abbassare le pretese economiche del Bayern, che valuterebbe l'ex Shakhtar 40-45 milioni di euro visto il lungo contratto che lo lega ancora fino al 2020 ai campioni di Germania.

Calciomercato Inter, Berardi il primo grande colpo di Suning

Dalla Juventus all'Inter, che oltre a rivaleggiare in campo potrebbero darsi battaglia per diversi obiettivi sul mercato come Verratti, Sanchez, Schick e Berardi. Proprio il fantasista del Sassuolo potrebbe essere il primo grande colpo del calciomercato Inter per la stagione che verrà, con il sodalizio emiliano che avrebbe aperto le porte ad una possibile cessione ai nerazzurri del giocatore. Una novità importante nella vicenda legata al futuro di Berardi sarebbe l'eventuale uscita di scena della Juventus, che avrebbe allentato il pressing sul numero dieci dell'Under 21 per concentrare la propria attenzione su altri obiettivi. Suning ha promesso un calciomercato da capogiro ai tifosi di fede interista e sarebbe pronto a staccare un assegno da oltre 40 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del mancino classe '94. Oltre a Berardi, l'Inter punterebbe con grande decisione anche a Patrick Schick, rivelazione della Sampdoria di Giampaolo e già un fattore alla sua prima stagione in Italia a soli 21 anni. I nerazzurri potrebbero presto accelerare la trattativa per il giovane centravanti ceco e magari lasciarlo in prestito per un'altra stagione a Genova.

Calciomercato Milan, l'obiettivo è la conferma di Deulofeu

Il Milan tenta l'assalto all'Europa, trascinata da un super Gerard Deulofeu. In attesa che venga definito il cambio di vertice in società con l'ufficializzazione del closing, Montella si aggrappa alle parate di Donnarumma e alle magie di Deulofeu, protagonista in settimana anche con la casacca della propria nazionale nell'amichevole di lusso contro la Francia. L'impatto di Deulofeu con il nostro campionato è sotto gli occhi di tutti, con l'ex Barcellona che fin da subito si è dimostrato determinante per le speranze europee del 'Diavolo'. La nuova proprietà per il calciomercato Milan avrebbe intenzione di trattenere Deulofeu a Milanello, rilevandolo a titolo definitivo dall'Everton: operazione comunque complicata, sia per la volontà dei 'Toffees' di far ritornare alla base il giocatore, che per il possibile ritorno di fiamma del Barcellona che vanta un diritto di recompra di 12 milioni di euro sul 23enne fantasista. La nuova proprietà, in attesa dei colpi di grido per la prossima estate, darà la priorità alla conferma di Deulofeu oltre a togliere dal mercato Donnarumma, De Sciglio e Suso per la questione rinnovi.