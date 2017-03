Serie A, Capello: "Scudetto alla Juventus, ma l'anno prossimo..."

31/03/2017 09:56

SERIE A JUVENTUS NAPOLI ROMA INTER CAPELLO / Fabio Capello ha fatto il punto su Juventus e Napoli in vista della doppia sfida del 'San Paolo' e sul momento della nostra Serie A: "Mi incuriosisce molto perché si affrontano due belle squadre. La Juve è fortissima, ma anche il Napoli gioca bene. Può mettere in difficoltà i bianconeri - spiega al 'Corriere dello Sport' - Sarri può riaprire la lotta scudetto? Non credo. La Juventus è matura e capisce come giocare ogni partita. Ha un vantaggio importante e non si farà recuperare indipendentemente da come finirà domenica. Accoglienza senza rancore per Higuain? Non solo è giusto, ma è auspicabile. I calciatori sono tutti liberi professionisti che puntano ad arrivare più in alto possibile e a vincere. Tifosi traditi? I calciatori secondo me l’unica cosa che non dovrebbero mai fare è baciare lo scudetto della nuova squadra perché se poi vai via, come lo spieghi alla gente? Per il resto può capitare di fare un certo tipo di scelte professionali".

LA JUVE - "Gara col Barça? Mi aspetto 180’ molto equilibrati e se mi chiedete le possibilità di passaggio del turno, dico 50 e 50. Il problema di Luis Enrique è il centrocampo. Ha un attacco strepitoso e unico, ma lì in mezzo, con Xavi che non è mai stato rimpiazzato nel modo giusto e Iniesta che è spesso acciaccato, qualcosa manca. Sarà un esame tosto, ma i difensori della Juve sono campioni. Dovranno stare attenti e soprattutto capire che contro avversari così la partita non è mai finita fino a che l’arbitro non fischia. Il Psg ne sa qualcosa".

LA ROMA - "Monchi? Lo conosco solo di nome e per quello che ha fatto. Non posso esprimermi. Derby? Sfida molto calda e interessante. Totti? Francesco ha avuto un grande miglioramento sul piano fisico. Sotto il profilo tecnico è sempre stato un fuoriclasse, ma aveva la tendenza a ingrassare. Adesso ha risolto il problema e nonostante l’età che avanza, è sempre in forma. Pronostico per il derby? Voi sapete da quale parte... pendo (quella giallorossa, ndr), non dico di più".

LE MILANESI - "Nella vicenda del Milan non voglio entrare. Dell’Inter dico che il prossimo anno sarà l’avversaria numero uno della Juventus nella corsa allo scudetto. Suning ha risorse economiche e Pioli sfrutterà le conoscenze acquisite in questi mesi per dare le indicazioni necessarie ad acquistare i giocatori giusti".

NAZIONALE - "Impressione molto buona. L’Olanda è una formazione mediocre, ma noi disponiamo di giovani interessanti, vogliosi e molto orgogliosi. Ventura è stato bravo a puntare su di loro e la strada è quella giusta".

M.D.A.