Serie B, i precedenti della 33esima giornata

Marco Orrù

31/03/2017 16:01

PRECEDENTI SERIE B / Le news serie B dicono che il campionato è giunto alla 33esima giornata. Sono tanti gli scontri interessanti in programma in un momento in cui il calciomercato è già in fermento. Ecco tutti i precedenti, partita per partita:

Pro Vercelli-Bari: sono in totale 11 i precedenti nella storia tra le due squadre, di cui 5 giocati al Piola, con 4 vittorie dei piemontesi e 1 solo successo pugliese. L'unico successo barese a Vercelli è anche l'ultimo scontro in ordine di tempo e risale all'ottobre 2015, 0-1 gol di Rada. L'ultima vittoria della Pro è di un anno prima, novembre 2014, un 3-0 firmato da una strepitosa tripletta di Marchi.

Avellino-Spal: sono in totale 13 i precedenti tra le due squadre, molti dei quali giocati negli anni '70, sempre in Serie B. Restando alle partite in casa degli irpini, gli scontri si riducono a 6, con 2 vittorie dell’Avellino, 3 vittorie della Spal e 1 pareggio. L'ultimo scontro in ordine di tempo risale al 2011, un 2-1 per i biancoverdi.

Cesena-Frosinone: nessuna vittoria al Manuzzi per il Frosinone nei precedenti in Serie B. Sono infatti in totale tre su tre le vittorie del Cesena, con solamente un gol concesso ai gialloblu, che dunque affronteranno una trasferta tabù. 4-0, 3-0 e 2-1 sono stati i risultati degli ultimi tre incroci tra le due squadre in Romagna.

Brescia-Entella: sono due i precedenti e risalgono alle ultime due stagioni, ovvero da quando i liguri sono arrivati in B. In entrambi i casi hanno vinto i padroni di casa. Nel gennaio 2015 finì 3-0 (Benali e doppietta di Corvia), mentre nell’aprile 2016 la partita terminò 2-0 (Embalo e Abate).

Serie B, Cittadella a caccia dei primi punti a Latina. Prima visita a Trapani del Verona

Latina-Cittadella: anche qui due soli precedenti con in casa il Latina. In entrambi i casi hanno vinto i neroazzurri: 1-0 nel febbraio 2014 (gol di Jonathas) e 3-2 nell’aprile 2015 (gol di Signorini, autogol, Bidaoui e Dellafiore per l’allora squadra di Iuliano e Gerardi-Kupisz per i veneti).

Novara-Ternana: bilancio in equilibrio tra le due squadre per quanto riguarda i match disputati in Piemonte. Tre sono le vittorie novaresi, tre i pareggi e tre i successi ospiti. L’ultimo precedente è anche l’ultima vittoria umbra, lo scorso anno, un 2-1 firmato Falletti-Meccariello. Bisogna invece andare al 2007 per l’ultima affermazione azzurra (2-0 il risultato finale).

Perugia-Vicenza: 11 incontri nella storia con in casa il Perugia: 6 vittorie perugine, 4 pareggi e 1 sola affermazione veneta. Quest’ultima risale allo scorso campionato, 0-1 con gol di Giacomelli. L’ultimo successo dei padroni di casa è del novembre 2004, un 2-0 con gol di Do Prado e Di Loreto.

Pisa-Salernitana: sono in totale 9 i precedenti in Toscana tra i due club, con i campani che non hanno mai vinto a Pisa. Sono infatti 4 le vittorie neroazzurre e 5 i pareggi. Le ultime due volte che le squadre si sono incrociate il match è finito 0-0, entrambe in Lega Pro.

Spezia-Benevento: non c’è nessun precedente in Liguria nella storia. L’unico match che ha visto di fronte i due club è quello dell’andata a Benevento, 1-0 per i giallorossi con gol di Chibsah.

Trapani-Verona: anche in questo caso non c’è nessun incontro ufficiale tra le due squadre in Sicilia. L’unico faccia a faccia risale alla partita di andata quando al Bentegodi il Verona si impose per 2-0 con gol di Siligardi e Valoti.