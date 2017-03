Pescara-Milan, probabili formazioni: due dubbi per Montella

Matteo Bellan

31/03/2017 10:15

PESCARA MILAN PROBABILI FORMAZIONI - Domenica pomeriggio allo Stadio Adriatico andrà in scena Pescara-Milan, partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2016/2017. Un appuntamento molto importante per entrambe le squadre. I padroni di casa si giocano le residue chance di salvezza, anche se ormai vengono dati quasi per spacciati avendo 10 punti di distanza dall'Empoli quart'ultimo e dunque servirebbe un'impresa storica. I rossoneri, invece, devono proseguire la propria corsa verso la qualificazione in Europa League e non possono assolutamente fallire. Sono settimi in classifica, a due lunghezze da Inter e Atalanta, e pertanto non possono permettersi un passo falso.

Pescara-Milan: le probabili formazioni della partita

Zdenek Zeman si affida anche alla cabala per fare risultato, visto che contro il Milan non perde in casa da 22 anni. In ogni caso, schiererà il suo Pescara con il tradizionale modulo 4-3-3 che ha contraddistinto la sua carriera da allenatore. Dovrà rinunciare agli infortunati Coda, Pepe e Gilardino. Mentre Stendardo è ancora in dubbio, si allenato a parte. Caprari è tornato in gruppo e anche Campagnaro sembra aver recuperato una buona condizione fisica. Zeman in difesa al centro si affiderà al duo Bovo-Fornasier, un mix di esperienza e gioventù. Conferme sulle fasce per Zampano e Biraghi. In mediana sicuri di un posto Muntari e Memushaj, mentre l'altro se lo giocano Coulibaly e Verre. In avanti tridente Benali-Cerri-Caprari.

Stando alle ultime news Milan, Vincenzo Montella schiererà il suo Milan con un modulo 4-3-3 speculare a quello degli avversari. Dovrà fare a meno degli infortunati Abate, Bonaventura, Suso, Bertolacci e Gustavo Gomez. In difesa ritroverà Romagnoli, di rientro dalla squalifica e pronto ad affiancare Paletta al centro. Sulle fasce confermati De Sciglio a destra e Vangioni a sinistra. In mediana certi della conferma Kucka e Mati Fernandez, il ballottaggio è nel ruolo di regista tra Sosa e Locatelli. Nel reparo offensivo obbligate le scelte sulle corsie laterali, con Deulofeu a destra e Ocampos a sinistra, arrivati nell'ultima sessione di calciomercato. Bacca torna dalla squalifica, però Lapadula lo insidia per una maglia da titolare visto che il colombiano è tornato solo ieri dalla lunga trasferta con la Nazionale. Sembra favorito l'ex Siviglia.

PESCARA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Bizzarri; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly (Verre), Muntari, Memushaj; Benali, Cerri, Caprari. Allenatore: Zeman

MILAN (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Sosa (Locatelli), Mati Fernandez; Deulofeu, Bacca (Lapadula), Ocampos. Allenatore: Montella