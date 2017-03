Calciomercato Inter, Pioli: "Suning può sfidare la Juve. Futuro? Tutti preoccupati ma..."

31/03/2017 09:29

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli ha parlato del suo futuro in chiave calciomercato e non solo nel corso di un'intervista concessa al quotidiano 'La Stampa'. Sulle indiscrezioni di calciomercato Inter sulla sua conferma a Milano, l'allenatore ha dichiarato: "Saranno i risultati a decidere, quindi devo pensare solo a lavorare. Sono tutti preoccupati per il mio futuro, io invece sto benissimo. L’Inter me la sono meritata e mi sto giocando la chance nel migliore dei modi".

Calciomercato Inter e sfida alla Juventus: le parole di Pioli

BILANCIO INTER - "Avevo degli obiettivi: trasmettere passione, dare un’anima e dei principi di gioco. Ho cercato di mettere a proprio agio i calciatori. Possiamo ancora migliorare, ma qualcosa di importante è stato fatto. Non è stato difficile, ma il percorso non è finito. I ragazzi volevano un metodo di lavoro preciso, un gioco preciso. Abbiamo un motore importante, i cavalli a disposizione avevano voglia di essere sciolti. All'Inter manca autostima: fa la differenza con le prime tre della classifica. Arriverà con la continuità del lavoro e dei risultati. L’Inter è reduce da stagioni altalenanti, ma la classifica, da quando sono qui, dice che siamo a 5 punti dalla Juventus. Questo è il nostro livello oggi".

LA CHIAMATA DELL'INTER - "Ho pensato che era il momento adatto. In carriera mi sono sempre conquistato tutto con lavoro, serietà e passione. Nessuna scorciatoia, passo dopo passo. Mi auguravo che arrivasse una chiamata importante per completare il mio percorso. Poi l’Inter, la mia squadra del cuore: il massimo. Io non da big? Si poteva dire di Allegri prima del Milan, di Guardiola che aveva allenato solo la Cantera del Barcellona. Fino a che non ti danno un’occasione nessuno lo può sapere. Io ora mi sento pronto".

SUNING - "Ho trovato grande attenzione, una cultura del lavoro che non sempre in Italia abbiamo, attenzione e curiosità. Il gruppo Suning ha umiltà e forza giuste per imparare a crescere e fare cose importanti".

ICARDI - "Non lo conoscevo, ho trovato una persona molto matura per l’età che ha. Può diventare anche più forte".

LA SFIDA CON LA JUVENTUS - "Perché la Juve è più forte? In assoluto per la mentalità. Perché hanno costruito ogni anno squadre sempre più competitive, ragionano solo in termini di vittoria e in Italia hanno una capacità unica di investimento. La prossima sfida sarà con l'Inter di Suning? Sì, per le potenzialità della proprietà, il valore della squadra già adesso alto e che verrà integrato, e l’ambiente che abbiamo. Roma e Napoli hanno fatto cose eccezionali, ma manca una concorrente per giocarsi lo scudetto punto a punto. Può esserlo l’Inter".

S.D.