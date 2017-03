Calciomercato Milan, per l'attacco torna di moda l'ex Inter

31/03/2017 09:11

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI FIORENTINA LJAJIC / Momento difficile per Adem Ljajic al Torino. Considerato il grande colpo del calciomercato estivo granata, il talento serbo ha fatto vedere soltanto a sprazzi le sue enormi potenzialità. Così, si sono susseguite svariate prestazioni incolori che sembrano aver minato il suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, che in estate caldeggiò il suo arrivo. La permanenza anche per la prossima stagione resta quindi in bilico, molto dipenderà dalle sue prestazioni nei prossimi mesi. Diverse sono le squadre italiane che monitorano la situazione: il calciomercato Milan ha già visto a gennaio diverse indiscrezioni sul possibile arrivo dell'ex Inter, che Montella apprezza sin dai tempi della Fiorentina. Proprio i viola potrebbero pensare al suo ritorno, ipotizzato anche la scorsa estate, prima che accettasse la destinazione torinese. Infine, anche il Napoli, alla ricerca di un eventuale colpo offensivo in caso di addio di Mertens, resta alla finestra in attesa di novità.

Calciomercato Milan, Ljajic pupillo di Montella

Come già accennato, Montella apprezza da tempo le qualità di Adem Ljajic. Il suo feeling col calciatore serbo è iniziato nel 2012/2013, quando entrambi erano alla Fiorentina e l'esterno offensivo si rese protagonista di una stagione ad alti livelli (unica annata in doppia cifra nella sua carriera). Già a gennaio, quando Niang era sul punto di essere ceduto, fu accostato ai rossoneri. In caso di mancato acquisto di Deulofeu (arrivato in prestito dall'Everton e seguito con interesse dal Barça, che potrebbe riscattarlo), Ljajic sarebbe tra le prime scelte del Milan.

Napoli e Fiorentina seguono attentamente l'evolversi della situazione. Gli azzurri potrebbero puntare su Ljajic come vice Insigne qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Dries Mertens (il suo agente è lo stesso di Maksimovic). I viola, invece, lo hanno cercato già la scorsa estate e, in caso di addii 'eccellenti' in attacco (Bernardeschi, Kalinic e Chiesa piacciono sia in Italia che all'estero), potrebbero pensare al suo ritorno. Il Torino, intanto, spera in una fase finale di stagione nettamente migliore. A 25 anni Ljajic è un talento ancora inespresso.

M.D.A.