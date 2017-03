Calciomercato Milan, Niang riscattato dal Watford? Il punto della situazione

Matteo Bellan

31/03/2017 09:20

CALCIOMERCATO MILAN NIANG WATFORD / M'Baye Niang è il classico giocatore con talento, ma a cui sembra mancare sempre quel qualcosa in più per poter fare un salto di qualità. In questi anni ha fatto intravedere qualità e potenzialità, però non è stato costante e nel Milan non è riuscito a imporsi. Secondo Niang i troppi cambi di allenatore lo hanno condizionato. Nell'ultima sessione invernale del calciomercato il francese è passato in prestito al Watford, dove ha iniziato bene per poi calare un po' nel rendimento. In 6 presenza ha totalizzato 1 gol e 1 assist. Walter Mazzarri, comunque, crede in lui e lo sta impiegando come titolare. La Premier League è il campionato che sognava e per tenersela stretta dovrà migliorare nei mesi che restano da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Milan, il Watford riscatterà Niang?

Niang è approdato al Watford con la formula del prestito oneroso da circa 700 mila euro e diritto di riscatto fissato a 18. Sembrava che ci fosse un obbligo a riscattare il cartellino del giocatore in caso di raggiungimento delle 8 reti, però dalle indiscrezioni di calciomercato Milan circolate in seguito pare che tale clausola non sia presente nell'intesa trovata con il Milan. C'è però un accordo verbale tra Adriano Galliani e la famiglia Pozzo, che sono in ottimi rapporti. Dunque, se il francese farà bene, gli 'Hornets' non si tireranno indietro dal riscattare l'attaccante classe 1994.

Tutto dipenderà dal rendimento di Niang, che dovrà elevare il livello delle proprie prestazioni per essere confermato dal club londinese. Non è escluso che il Watford possa chiedere uno sconto rispetto ai 18 milioni pattuiti a gennaio. Sconto che il 'Diavolo' potrebbe pure accordare, se non esagerato. A bilancio verrebbe messa comunque un'ottima plusvalenza dato che il prezzo (3 milioni) pagato per acquistare il francese dal Caen nel 2012 è stato ormai ammortizzato e pertanto si trattarebbe di un buon colpo in uscita per finanziare il calciomercato Milan in entrata.