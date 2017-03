Calciomercato Roma, 'dopo Spalletti': salgono le quotazioni di Montella

31/03/2017 09:08

CALCIOMERCATO ROMA MONTELLA / In attesa di annunci ufficiali sul futuro di Luciano Spalletti, la Roma valuta diversi profili sul calciomercato per trovare un possibile erede dell'allenatore di Certaldo: oltre alle ipotesi straniere (su input del futuro ds giallorosso Monchi) Emery e Pochettino, secondo 'Leggo' sono in salita le quotazioni dell'attuale tecnico del Milan Vincenzo Montella. Per lui, si tratterebbe di un ritorno nella Capitale.

S.D.