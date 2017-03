Juventus-Barcellona, Tello avverte i catalani: "Attenti a quattro bianconeri"

31/03/2017 08:49

JUVENTUS BARCELLONA TELLO / Cristian Tello, talento spagnolo che gioca nella Fiorentina, ha fatto il punto sulla stagione dei viola e sulla gara tra il Barcellona (club nel quale è cresciuto) e la Juventus: "Il Barcellona è un mondo. E’ una storia unica - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Solo il Barcellona poteva capovolgere la sfida di Champions contro il Psg. Le avversarie in Liga quando affrontano la squadra catalana hanno un unico obiettivo: difendersi. Non ricordo da attaccante esterno di essere mai sceso sotto la linea di metà campo. Nella Fiorentina è diverso. Prima devo difendere poi devo attaccare. Sto imparando. Qualificaizone? Dico 60% per la mia vecchia squadra. Ma la Juve è forte. Nel suo stadio è imbattibile. E alla formazione di Allegri è quasi impossibile fare sei gol. Consigli al Barça? Dybala e Higuain sono la faccia della Juve. Ma attenti a Cuadrado e a Alex Sandro".

FIORENTINA - "Il sesto posto è una possibilità, è una speranza. Possiamo arrivare davanti all’Atalanta e al Milan. Le altre sono imprendibili. Mie caratteristiche? Io nasco centravanti e il mio idolo da bambino è stato Fernando Torres. Mi piaceva la sua velocità, il suo senso del gol. Poi, sono diventato un attaccante esterno. Un ruolo che mi piace. Le reti sono importanti ma anche gli assist hanno un valore".

M.D.A.