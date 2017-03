Juventus, emergenza in attacco: Allegri vaglia il cambio modulo

31/03/2017 08:16

JUVENTUS FORMAZIONE ALLEGRI / Juventus alle prese con diversi infortuni. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Mario Mandzukic, che sta facendo i conti con una infiammazione al ginocchio sinistro (ieri non si è allenato). Così, considerato il grave infortunio di Marko Pjaca e le condizioni non ottimali di Paulo Dybala, le ultime news Juventus vedono Allegri alle prese con una vera e propria emergenza offensiva in vista della trasferta contro il Napoli. Per quanto concerne Mandzukic, ieri ha avvertito un dolore al ginocchio ed è stato costretto a svolgere soltanto terapie. A questo punto le ipotesi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbero tre: non portarlo a Napoli per la prima partita e averlo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia; portarlo nel caso non sia niente di grave; fargli saltare la doppia sfida del 'San Paolo' per non perderlo nei quarti di Champions contro il Barça. Assodata, invece, l'assenza di Pjaca (che oggi si opera), mentre restano da valutare le condizioni di Dybala.

Juventus, le scelte di Allegri contro il Napoli

Il calciomercato estivo ha consegnato ad Allegri una rosa ampia. Così, anche di fronte a questi problemi, il tecnico potrà schierare comunque una formazione di livello. Il tutto ruota attorno a Dybala che, reduce da un infortunio, potrebbe giocare soltanto una delle due sfide col Napoli. Dubbio che sarà sciolto soltanto a poche ore dal big match. La Juve potrebbe vagliare due moduli: il 3-4-1-2, con Pjanic sulla trequarti, oppure il 4-3-3, con Cuadrado e Alex Sandro al fianco di Gonzalo Higuain. Difficile, invece, presentarsi col 4-2-3-1: in quel caso potrebbe essere lanciato il giovane Kean oppure spostato Sturaro. Le scelte non mancano, anche se i bianconeri, proprio nel momento clou della stagione, rischiano di fare a meno di calciatori importanti per il gioco di Allegri.

M.D.A.